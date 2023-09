Cet aliment gluant que vous feriez bien de rajouter dans votre assiette

On ne supporte pas les sentir sous nos pieds dans la mer, on aime les goûter autour de nos sushis : les algues sont en train de gagner en popularité dans nos cuisines. À première vue repoussantes, celles-ci sont pourtant pleines de vertus. Riches en protéines, en acides aminés, en vitamines (B, C, E et K) et en minéraux essentiels comme le fer et le calcium, elles contribuent à vous garder en bonne santé.