Une Laiterie qui ne déçoit jamais

L’estaminet…

Il y a d’abord le cadre : une maison ancienne, à laquelle de nombreux changements ont été apportés par d’importants travaux. Mais l’accent a été mis sur la qualité de la cuisine : des produits frais, travaillés sur place, un Chef à la fois classique tout en apportant une touche de modernité à sa cuisine typique de brasserie. Les dressages, par exemple, sont travaillés et soignés… La relation très étroite entre le Chef Patrick et son équipe explique que la qualité de la table ne déçoit jamais.

L’avant-salle met l’accent sur l’esprit estaminet. Dès 11h30, on peut y prendre une bonne bière, un café, l’apéro, un petit plat de bistrot salé ou sucré, une pause-café ou un goûter l’après-midi… En été, la terrasse tend les bras au promeneur comme à l’habitué.

Par beau temps, la terrasse tend les bras au promeneur comme à l'habitué. ©de maet

Le coin des enfants…

Une décoration chaleureuse comme l’accueil, une cuisine aux racines ancrées dans la région (sans oublier les végétariens), généreuse et parfaitement maîtrisée, il y en a pour tous les goûts.

Mentionnons parmi les entrées l’os à moelle grillé et ses toasts (15 euros 50), qui a toujours ses amateurs ou l’œuf parfait à 16 euros 50. Rayon poissons, on trouve le filet de bar, beurre de cresson, légumes de saison, purée (31 euros) ou le dos de cabillaud, sauce mousseline, légumes de saison, pommes de terre natures (30 euros). Pour les amateurs de viande, le filet pur de bœuf irlandais, frites, salade, sauce au choix est proposé à 37 euros 50. Le tartare de bœuf classique préparé en salle ou par vous-même est affiché à 21 euros et à 22 euros 50 sous ses variantes thaï ou à l’italienne.

Mais, il y a aussi une signature dominicale : le poulet rôti, compote de pommes, frites, salade (19 euros 50)… Un vrai moment de convivialité en famille ! C’est l’incontournable et il vaut mieux réserver.

Un autre atout mérite d’être signalé : le four Mibrasa, assurant une cuisson sur braises végétales, qui permet aux viandes de conserver leurs pleines saveurs. C’est à tester… car on y revient.

L’ardoise des suggestions change selon le marché et régulièrement. Les enfants ne sont pas oubliés. Un bel espace équipé leur est réservé et ils y joueront pendant que vous dînerez ou déjeunerez entre vous.

Les enfants ne sont pas oubliés. ©de maet

La carte des vins est riche et vous serez bien conseillé(e).

Toute l’année, terrasse, jardin d’été ou d’hiver permettent de profiter pleinement des ambiances qu’offre la Laiterie au fil des saisons.

À la fois traditionnelle et moderne, la Laiterie s’est dotée d’une cuisine généreuse, faite maison et composée de seuls produits frais. Un accueil convivial vous y attend. L’adresse mérite largement un petit détour pour arriver à Linkebeek, où vous attend un parking privé. Mais s’il est rempli, on trouvera facilement une place à proximité

La Laiterie

Chaussée d’Alsemberg, 3

1630 Linkebeek

02/378.44.68

Fermé dimanche soir et lundi