La saison des bonnes adresses de croquettes de crevettes est ouverte

Les classements des concours sont scrutés chaque année. À Bruxelles, après Fernand Obb Delicatessen (2018&2019) Les Brasseries Georges suivies de Todt’s et Chez Léon ont formé le top 3 de 2022. On attend le gagnant de 2023 ce dimanche, lors de Eat Festival !

À la mer, le 2e festival des croquettes aux crevettes avait désigné les 3 Prix du Jury de pros : Brassi Grand Café, Le Bassin et Café Botteltje (Gault Millau et Knack Weekend). Le prix du public qui a voté en live pendant le festival) a été remis à Nord (brasserie d’Ostende), Eetkaffee Poséidon et Toupe. La prochaine édition a lieu les 14 et 15 octobre prochains.

Le chef étoilé Christophe Pauly du Coq aux Champs a beau être wallon, il n'en est pas moins un amoureux de la côte belge, des plats autour du poisson et un défenseur de la pêche fraîche de la Mer du Nord, trop méconnue. Et qu'il contribue à mettre en valeur en tant que membre de l'association des NorthSeaChefs. Autant dire qu'il est un fan des croquettes de crevettes ! Les souvenirs remontent aux vacances avec ses grands-parents paternels avec qui il passait tout l'été à Coxyde. "Je me souviens de la vitesse des doigts habiles de ma grand-mère qui nettoyait à toute vitesse les crevettes !". Leur goût subtil a poussé le chef à les cuisiner. "Tout au début du Coq aux Champs, les croquettes de crevette figuraient à la carte. J'avais appris leur confection chez Daniel van Lint, Chef du restaurant Le Fou est Belge - un sacerdoce !". Désormais fermé, Christophe Pauly se console en allant au Bristol à Knokke, au Syphon à Damme (aussi pour les anguilles au vert), aux Brigittines, le restaurant de Dirk Miny à Bruxelles et "Surtout, surtout ! au Kruidenmolen non loin du Coq où exerce avec brio l'ex-chef du Karmeliet, Stijn Bauwens. Elles sont… dingues".

Cela dit, pour lui, les "meilleures" croquettes de crevettes sont une affaire de goût encore plus que de respect de la tradition. "Moi par exemple, je préfère un appareil sans bisque de homard, qui leur donne une couleur orangée. je les adore chargée d'une vingtaine de crevettes, et ça c'est très rare !" Enfin, il conseille à tous les cuisiniers maison de "plonger les croquettes dans un bain d'huile à 160° pour les frire, les éponger copieusement et puis deux minutes au four à 180°. Cela préserve leur croustillant tout en permettant que le cœur soit chaud".

Les croquettes au fromage ne comptent pas pour des prunes !

C’est ce que compte prouver CHeesy, un resto pop-up dédié à la croquette au fromage suisse, qui ouvrira à Bruxelles ce mercredi 4 octobre non loin de la place Flagey à Ixelles.

Deux ans après le succès du bar à croque-monsieur éphémère Monsieur Suisse x Liesse, Les Fromages de Suisse ont décidé de miser sur cette croquette, éternelle petite sœur de la grande. Pour mettre en valeur cette spécialité réconfortante, qui doit livrer sous sa chapelure un fromage bien chaud, filant, goûteux, quatre chefs en duo avec quatre fromageries (Barge et La Fruitière ; Flamme et Sœurs à Bruxelles, Victor et Van Tricht à Anvers et Liquorette by Alfonse et Maître Corbeau à Namur) ont collaboré avec quatre crémeries fromageries en proposeront trois interprétations durant une semaine.

Du 4 au 23/10 (du mer. au dim. à partir de 18h. Rebel, rue Lesbroussart 48, 1050 Ixelles). Infos : www.fromagesdesuisse.be/