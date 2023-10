180 grammes de pure gourmandise

En misant sur le savoir-faire de ses chocolatiers et sur plus de 45 ans de tradition, ce nouveau produit fait la part belle au fourrage. Encore plus généreux que ses bâtons et ses tablettes fines, les Tablettes Fourrées sont le parfait équilibre entre chocolat croquant et fourrage fondant (toujours réalisé à la main dans les ateliers de l’entreprise)

Une nouvelle gamme de 6 saveurs

Ces tablettes fourrées se déclinent en six saveurs, dont deux exclusives : Lait Praliné et éclats de noisettes et Lait Praliné et éclats de caramel viennent s’ajouter au traditionnel Noir Praliné, Lait Praliné, Blanc Praliné et Blanc Manon. Près de trois fois plus généreuses que les bâtons, ces tablettes fourrées sont véritablement synonymes de gourmandise.

A partager

Ces Tablettes Fourrées et leur poids généreux de 180g ont été imaginées pour être partagées. En famille, entre amis ou entre collègues au bureau, elles se savourent un ou deux carrés à la fois, peu importe le moment. Comme tous les produits Galler, les Tablettes Fourrées sont le reflet de l’authenticité des recettes de la marque, d’un savoir-faire exercé depuis bien des années, mais également d’engagements environnementaux et sociétaux forts.

Comme pour les autres produits de l’entreprise liégeoise, la totalité des fèves de cacao utilisées pour la fabrication des tablettes sont certifiées Fairtrade, un label qui assure aux cultivateurs d’être rémunérés au juste prix.

Les tablettes fourrées Galler (180g) sont vendues en magasin et sur l’e-shop de la chocolaterie entre 3,49 et 3,80 euros.