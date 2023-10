Et c’est toujours ce bon vieux Ed Currie qui en est l’inventeur. Après avoir bluffé le monde entier avec son piment dénommé Carolina Reaper, il a récidivé avec ce fameux “Pepper X” cinq ans plus tard en créant selon lui “le piment parfait” qui procure une “chaleur immédiate et brutale”.

Ed Currie, fondateur de la Puckerbutt Pepper Company à Fort Mill, en Caroline du Sud, a créé ce piment qui a atteint 2,693 millions sur l’échelle de Scoville. Le Pepper X est plus de deux fois plus piquant que le Ghost Pepper, qui a fait fureur en atteignant 1, 041 million sur l’échelle de Scoville. Cette valeur représente 400 fois le piment jalapeño.

Le Carolina Reaper, le précédent record de Currie, a atteint 2,2 millions sur l’échelle de Scoville en 2018. Si vous envisagez d’essayer le Pepper X, il est peut-être préférable d’écouter l’homme qui l’a créé.

"Je souffrais terriblement, je n’arrivais plus à bouger. Je ne recommande à personne d’essayer. J’avais des crampes horribles. J’étais allongé à plat contre un mur en marbre pendant environ une heure sous la pluie, gémissant de douleur", a-t-il expliqué.

Cependant, l’homme assure qu’il peut encore faire plus fort que le “Pepper X” à l’avenir, lui qui a indiqué ne pas “encore avoir atteint le sommet” de l’échelle de la douleur.