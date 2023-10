Quand la jeunesse entreprend…

Après des études d’hôtellerie à Bouillon, la jeune femme a fait ses armes dans plusieurs établissements. “Il s’agit là de la meilleure façon d’apprendre”, sourit-elle. Après six années, elle décide, avec sa famille, de plancher sur un projet de restaurant dans lequel chacun serait impliqué. “La Petite Étable” est finalement née le 1er janvier 2020 et chacun y possède sa propre fonction : Alison est cheffe, sa maman est sa seconde en cuisine, son père donne un coup de main pour acheminer les produits locaux et son compagnon enfile sa tenue de barman pendant le week-end. Quant à son frère, John, il fournit les viandes via la ferme. Des chambres d’hôtes, tenues par les parents d’Alison, sont également proposées à deux pas de l’établissement, aujourd’hui labellisé “Table de Terroir”.

©tabledeterroir

Nichée dans une ancienne étable

“La Petite Étable” n’a pas été baptisée de la sorte par hasard : le restaurant a en effet élu domicile dans l’ancienne étable du frère d’Alison, où il engraissait jadis ses taureaux. Ce cadre bucolique, avec sa charpente en chêne et ses petites niches, a directement été inspiré des fermiers-aubergistes des Vosges dont certains se sont d’ailleurs déplacés à l’occasion de l’ouverture. “On s’y sent tellement bien qu’il arrive que nos clients, venus déjeuner, ne quittent pas les lieux jusqu’au service du soir”, s’amuse Alison.

©tabledeterroir

Déclinaisons autour de la viande

Par chance, la ferme du frère d’Alison se situe juste en face du restaurant et fournit le bœuf limousin et l’agneau Île-de-France. “Nous transformons la partie basse en mijotés, saucissons ou pâtés et la partie haute en steaks, côtes à l’os et filets purs. ” Depuis un an, “La Petite Étable” propose également une entrecôte maturée sur place dont la chair tendre, persillée, et le goût noisette ravissent les habitués.

La spécialité de la maison est elle aussi carnée : il s’agit de “La potence flambée au cognac”.

“Un bœuf limousin est servi avec, au choix, un magret de canard rôti au beurre ou un steak grillé. Les viandes sont présentées sur un pic, accompagnées de pommes de terre (notre grande spécialité dont nous gardons la recette secrète). Le tout est ensuite flambé au cognac devant le client, ce qui ajoute du spectacle à la dégustation. ”

La cuisine au beurre d’Alison se veut avant tout généreuse et authentique. “J’ai, à tout prix, voulu conserver la cuisine de grand-mère, à la fois goûteuse et gourmande”, explique la jeune femme.

Les autres produits sont, eux aussi, issus du terroir, qu’il s’agisse des légumes d’un maraîcher de Paliseul, des truites d’une pisciculture toute proche, du canard d’Upignac, des pommes de terre d’un agriculteur de La Roche, du gibier des boucheries voisines, des jus bio d’Upigny, des vins belges du château de Bioul, des alcools de Mouscron ou encore de la bière Lupulus de Gouvy…

©tabledeterroir

“L’équipe est une deuxième famille”

Pour Alison, le secret d’une équipe réussie est la communication. “Elle est essentielle pour conserver une bonne ambiance. Et que l’on soit chef ou pas, dans nos métiers, l’équipe devient une seconde famille car nous nous voyons presque tous les jours. Pour moi, le rapport humain est la clé d’une bonne entente et d’un travail de qualité. ”

Quel est l’intérêt de fréquenter un restaurant labellisé “Table de Terroir” ?

· Consommer local et de saison

· Assurer une juste rémunération des producteurs

· Favoriser une approche durable du secteur HoReCa

· Réduire l’empreinte carbone de la chaîne d’approvisionnement alimentaire

· Favoriser la diversité gastronomique et régionale

· Stimuler l’économie locale et renforcer les communautés

· Découvrir les spécialités de son terroir

Infos : www.tabledeterroir.be