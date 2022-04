L’envie de se sentir en meilleure forme et avec une silhouette qui nous plaît ne manque jamais d’arriver avec les beaux jours. Professionnels et médias spécialisés le disent et le répètent : une pratique physique sinon sportive, régulière et une alimentation équilibrée forment un duo gagnant. Encore faut-il savoir vraiment quoi manger. Bonne nouvelle scientifique : des chercheurs ont suivi entre 2009 et 2014 240 personnes en surpoids toutes volontaires pour participer à une expérience nutritionnelle.