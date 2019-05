Et parmi le top 10, on retrouve pas moins de 4 restaurants belges, ce qui montre le savoir-faire de notre pays dans ce domaine.

Sans grande surprise, Arabelle Meirlaen s'y fait une place, atteignant la 8e place du podium. Juste au-dessus, on retrouve avec satisfaction Humus & Hortense à Bruxelles (7) tandis que le Graanmarkt 13 à Anvers est 6e. Encore mieux, Le Vrijmoed à Gand a été classé 2e de ce classement organisé par We're Smart Tast Summit. Il conserve sa position de l'an passé.

Voici, ce-dessous le top 10. Le chiffre entre parenthèses représente la place de l'an passé.

1. (1) Xavier Pellicer El Menjador, Barcelona, Spain

2. (2) Vrijmoed. Ghent, Belgium

3. (4) La Distillerie, Bourglinster, Grand Duchy of Luxembourg

4. (8) L’Arpège, Paris, France

5. (60) Joia, Milan, Italy

6. (5) Graanmarkt 13, Antwerp, Belgium

7. (29) Humus & Hortense, Brussels, Belgium

8. (17) Arabelle Meirlaen, Marchin, Belgium

9. (6) De Librije, Zwolle, The Netherlands

10. (10) Noma, Copenhagen, Denmark

Dans le top 100 2019, 26 nouveaux restaurants ont fait leur entrée. La plus belle entrée s'avérant être un restaurant japonais, le Villa Aida à Wakayama qui arrive directement à la 17e place.





Le meilleur restaurant au monde cuisinant des légumes est Xavier Pellicer, à Barcelone (photo ci-dessus). Pour la deuxième fois, ce restaurant très intimiste et exclusif puisqu'il n'affiche que 16 couverts remporte le titre convoité. Sur place, le client a le choix entre trois menus de dégustation différents : un menu végétalien, un menu végétalien, un menu de dégustation. Chaque menu est composé de 9 plats dans lesquels il réalise toujours un plat créatif avec un produit de saison, inspiré de la nature.

Voici ce qu'en dit le chef des légumes Frank Fol : "L'année dernière, j'ai opté cinq fois pour l'un des menus de légumes. Et j'ai toujours trouvé que Xavier Pellicer cuisine dans une autre dimension. Ses préparations de légumes sont encore plus créatives et raffinées que tout ce qu'il a fait auparavant. Celui qui cuisine des légumes gastronomiques à une telle hauteur mérite ce titre pour la deuxième fois ".