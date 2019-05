Premier conseil, cuisinez au moins un plat à base de graines par semaine. Priviligiez les fibres, l'omega 3 ainsi que la vitamine B pour allier plaisir et minceur. Pour manger plus sain, essayez de manger végétarien une fois par semaine, en favorisant des plats à base de fruits et de légumes.





Quoi de mieux que de préparer ses repas ? N'hésitez pas à passer aux fourneaux et délaisser les plats préparés ou faire l'impasse sur quelques restaurants. Pour vos préparations, utilisez plutôt de la farine complète que de la farine blanche. Elle est plus riche en fibres et en protéines.





Vous avez un petit creux ? Manger du fromage blanc ! Il est faible en matières grasses et c'est un vrai coupe-faim. Bien s'hydrater contribue aussi à mieux se sentir dans son corps. Buvez un verre d'eau avant chaque repas.

Lorsque vous passez à table, commencez toujours par les légumes. Enfin, dernier conseil, favorisez les petites assiettes. Instinctivement vous les remplirez moins.