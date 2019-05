Iris Apfel a 97 ans, mais elle est toujours aussi sollicitée. La preuve avec sa dernière collaboration avec la marque Magnum placée sous le signe de la couleur ! Cette nouvelle campagne s'intitule #NeverStopPlaying. Le but ? Encourager les personnes à être fidèles à elles-mêmes.





Le shooting a été réalisé par les photographes de mode Mert Alas et Marcus Piggott à Miami. A cette occasion, Iris Apfel a déclaré : " J'ai fait de nombreuses choses dans ma vie et j'ai toujours essayé de la vivre sans m'inquiéter du jugement des autres. Je suis donc honorée de pouvoir illustrer cette attitude avec Magnum. J'espère ainsi inspirer d'autres personnes à faire de même, les encourager à affronter leur vie de manière plus légère et plus ludique. J'ai en tout cas l'intention de continuer sur cette voie".





"Une femme forte"





Les clichés sont colorés et respirent la bonne humeur. On y voit successivement Iris Apfel devant un fond jaune pétant, rouge vif ou violet, à chaque fois souriante et vêtue de tenues excentriques. " Nous avons déjà photographié de nombreuses icônes de mode, ce fut donc un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir ajouter des photos d'Iris à notre portefeuille. Iris est la vitrine par excellence d'un mode de vie ludique et étincelant : une femme forte que nous aimons immortaliser" a déclaré Mert Alas.

















Iris Apfel sera bien évidemment présente au Festival de Cannes. Ce n'est pas la première fois que la marque de crème glacée, leader du marché mondial avec plus d'un milliard de glaces vendues par an, collabore avec une célébrité à l'occasion de l'événement cinématographique. L'an dernier, Bella Hadid était leur égérie. En 2017, une collaboration avec Moschino et Cara Delevingne avait été organisée.