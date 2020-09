Les épices qui relèvent les légumes et parfument un plat intéressent de plus en plus. Le Comptoir des Épices, c’est la petite marque belge à découvrir dans ce domaine.

Les amateurs d’épices connaissent certainement celles de la famille Roellinger, à Cancale en France, qui proposent des poivres, des currys, des mélanges, des épices brutes ou encore des algues de très haute qualité. Mais la Belgique n’est pas en reste, nous avons les Veriter !