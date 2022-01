Les fêtes de fin d’année sont passées, les décorations de Noël sont rangées et nos appétits calmés au moins jusqu’en février. Festoyer est, certes, chouette mais peut aussi être très fatigant. Surtout pour les parents avec de jeunes enfants en pleine croissance. Reprendre des habitudes saines vous paraît être une mission impossible ? Ce n’est pas le cas pour Monique Dumez (38) et sa famille. Ils adoptent de façon consciente de nouvelles routines saines.

Adopter de nouvelles résolutions représente un véritable défi. Vous avez établi avec rigueur une liste avec tous les objectifs à relever par votre famille. Cela va d’aller dormir plus tôt, à faire plus de sport, à moins regarder la TV jusqu’à manger davantage de fruits. Il faut savoir que dans la pratique, moins de dix pourcent des personnes qui établissent une telle liste s’y tiennent. Le défi qui consiste à persévérer avec vos enfants dans une telle initiative semble encore soudainement plus grand. Mais la tâche n’est certainement pas insurmontable. Rassurez-vous. Monique Dumez (38) et sa famille y parviennent parfaitement. Ils ont simplement trouvé une autre manière d’y arriver.

Un père au foyer ultra-fier

La nouvelle année est placée pour Monique Dumez et son partenaire, Yannick Michiels sous le signe du pari. Leurs trois enfants sont retournés à l’école alors qu’ils jonglent à toute vitesse entre leur travail, les loisirs et le foyer. Danse et cours de natation, faire du padel avec des amis, aller à la plaine de jeux avec les enfants et des amies ou faire des exercices de yoga durant la pause déjeuner, tout cela fait partie de leur quotidien.

Heureusement, Yannick a choisi d’être père au foyer. “Je trouve cela merveilleux que ma femme puisse se concentrer complètement sur sa carrière de collaboratrice commerciale”, raconte-t-il fièrement. “J’ai choisi en connaissance de cause d’être père au foyer parce que les premières années avec les enfants sont très intenses.” Cela aide incontestablement leur famille à trouver un bon rythme et à adopter des habitudes de vie saines.

Des enfants en pleine croissance

Leur bonne résolution pour la nouvelle année ? Que tous mangent chaque jour les quantités recommandées de fruits. Les enfants en pleine croissance doivent en moyenne manger chaque jour entre 150 à 200 g de fruit. Cela peut paraître peu mais chaque parent sait que dans la réalité cela relève souvent du véritable défi. Et, d’autant plus en hiver ! “J’essaie de cuisiner un maximum avec des produits bio et de suffisamment varier l’alimentation avec des fruits et légumes frais”, raconte Yannick, le papa. “Nous voulons qu’ils goûtent beaucoup de choses différentes mais ils sont mal heureusement souvent assez difficiles.”

Adopter de nouvelles routines

Il est en fait difficile de se tenir à ces bonnes résolutions car le concept même des bonnes résolutions est un peu bancal. En effet, adopter du jour au lendemain un nouveau style de vie relève bien souvent de la pure illusion. Il est plus judicieux de se concentrer sur de nouvelles routines à adopter. Étape par étape.

Quelques conseils pour que vos enfants mangent progressivement plus de fruits :

1. Mettre les fruits en valeur

“Nos enfants craqueront plus facilement pour un fruit lorsqu’il est bien mis en valeur, présenté”, raconte Monique avec expérience. Veillez à ranger les snacks peu sains comme les biscuits et les chips sur les étagères du haut dans l’armoire de la cuisine et à ce que les fruits soient, quant à eux, bien visibles, de préférence présentés de façon attractive. Dans une belle coupe à fruits ou sur un présentoir à cupcakes. “Nos enfants trouvent que ça c’est le top !”

2. Préparez des smoothies

Avec un smoothie, vos enfants ingèrent d’emblée une grande portion de fruits et donc de vitamines. Faites, toutefois, attention à ne pas leur donner de trop grandes portions de smoothie car ces derniers contiennent souvent beaucoup de sucres. Cette famille a trouvé une petite astuce pour y remédier. “Nous mixons des légumes à nos smoothies à base de fruits”, raconte Yannick. “Les enfants l’ignorent et de cette façon-là, nous parvenons également à leur faire manger la quantité journalière de légumes recommandée.”

3. Mangez des fruits tous ensemble

Manger des fruits est sain pour vos enfants mais bien entendu également pour vous, en tant que parents. Montrer le bon exemple stimulera incontestablement vos enfants à manger davantage de de fruits. Commencer de nouvelles routines (alimentaires) fonctionnera mieux si toute la famille s’y met. Veillez, durant la journée, à des moments fixes de vous retrouver pour manger un fruit. Le petit déjeuner est idéal pour démarrer la journée de façon saine. “Partager le petit déjeuner est pour nous très important”, raconte Monique. Ils apprécient, par exemple, tous les matins de se retrouver ensemble pour manger des tartines et un kiwi.

4. Un fruit comme snack

Les fruits représentent également de très chouettes en-cas/snacks ! “Nos enfants ont toujours un fruit dans leur cartable”, explique Yannick. “Ils aiment bien une pomme ou un kiwi. Nous coupons les pommes en quartiers, les kiwis sont coupés en deux et ils mangent chaque moitié à la cuillère.” La pandémie du coronavirus a apporté une nouvelle habitude dans la famille. “Nous avons durant le confinement découvert de nombreuses plaines de jeux dans les environs”, explique la maman Monique. En hiver, la famille se munit d’une bouteille Thermos avec du thé chaud ou du chocolat chaud, des fruits. “C’est un snack tellement facile.”

