Le miel, c’est bon direz-vous ! Ce n’est pas faux, mais quels sont ses bienfaits ?

Tout d’abord, le miel est bénéfique pour la santé, et ce qui ne gâche rien il s’accommode à plusieurs plats et entre parfaitement dans la composition de diverses recettes.

Autre note positive octroyée au miel, il offre une nouvelle jeunesse au système immunitaire. Les scientifiques eux-mêmes confirment des vertus curatives réputées depuis des siècles. Ses antioxydants comme les flavonoïdes favorisent la guérison et la régénération des cellules. Les personnes qui souffrent d’allergies saisonnières ou de problèmes inflammatoires peuvent tirer bénéfice d’une dose de miel au quotidien dans leur alimentation. La grippe en saison froide aussi. A noter que le miel peut entrer dans la composition des crèmes anti-urticaires.

Les propriétés lubrifiantes du miel sont utiles sur les muqueuses de la bouche. Il agit également comme excellent remède pour calmer les irritations au niveau de la gorge en cas de toux sèche, d’angine ou de rhume. Sans oublier qu’on peut appliquer le miel sur les gencives enflammées ou irritées, ou même lors des poussées dentaires chez les bébés.

Produit naturel de la ruche, le miel dispose de propriétés servant à inhiber la croissance des bactéries et des champignons et prévient leur prolifération. Une goutte de miel sur une plaie permet par exemple de prévenir l’apparition d’une infection. Et cette liste est non exhaustive…