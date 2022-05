C'est via HelloSafe , un courtier d'assurance, qu'une étude à été réalisée sur les prix d'un des burgers les plus connus au monde, le Big Mac. Grâce à ses recherches, l'entreprise a pu établir le classement des Big Mac les plus chers dans le monde, le fameux Big Mac Index.

"Le Big Mac Index a été inventé en 1986. Symbole de la globalisation de nos modes de vie, le Big Mac est devenu un repas que l’on retrouve dans presque toutes les capitales du monde. Au même titre que la pinte de bière ou le paquet de cigarettes, le hamburger Big Mac fait partie des produits les plus diffusés au monde et peut donc servir de référence. Même produit, même marque, mais prix différents", indique Hello Safe.

En Belgique, dans les restaurants du célèbre fast-food McDonald’s, le Big Mac coûte 4,40€. Un prix que l'on retrouve chez nos voisins français, allemands et hollandais. C'est également le cas pour les pays du sud de l'Europe, notamment en Italie, Grèce, Espagne et au Portugal.

En ce qui concerne le classement mondial, la Belgique se classe dans le top 10, à la neuvième place juste derrière le Vénézuela. Au sommet, on retrouve sans trop de surprise la Suisse, avec un Big Mac à 6,21 €. Le podium est complété par la Norvège avec 5,68€ et les Etats-Unis où l'on achète son burger à 5,17€.

Tout en bas du classement on retrouve l'Indonésie à 2,10€, la Turquie à 1,65€ et ... la Russie où vous pouvez vous offrir un Big Mac pour la modique somme d'1,54€.

Inflantion attendue

En Belgique, on s'attend à une inflation du prix du Big Mac pour l'année 2022, notamment à cause de la guerre en Ukraine. "Le conflit ukrainien actuel n'arrange pas l'inflation qui continue à se répandre dans toute l'Europe, et sur de plus en plus de produits. Ainsi, le prix du Big Mac en Belgique devrait augmenter de manière significative en 2022", peut-on lire dans l'étude réalisée par HelloSafe.

L'inflation concerne plusieurs composants du burger. Le prix des steaks hachés augmentent de 7.91%, la farine et les céréales entre 7 et 11% sans oublier l'huile et la moutarde à hauteur de plus de 9%.

Toutes ces hausses de prix feraient passer le prix du Big Mac de 4,40€ à 4,83€, soit une augmentation de 9,77%. Une limite jamais franchie ces dernières années.