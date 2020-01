Si vous avez déjà du mal avec les ananas dans votre pizza, vous allez être horrifié par la nouvelle tendance: la pizza au kiwi.

Le 5 janvier dernier, un internaute a publié sur Facebook un cliché de ce qui ressemble à une pizza jambon... avec des tranches de kiwi. La photo légendée "une pizza au kiwi d’une pizzeria danoise, une abomination" a rapidement fait le buzz et le tour des réseaux sociaux.

Par ailleurs, ce cliché a tellement buzzé qu'il est arrivé jusqu'en Australie où le célèbre chef Johnny di Francesco, propriétaire d'une pizzeria réputée, n'a pas mâché ses mots. " Peut-être, si vous voulez faire une pizza pour le dessert, ça irait. Mais si c’est une pizza en tant que plat, je ne mettrais pas de kiwi dessus, surtout pas avec du jambon. Si nous essayions de faire quelque chose comme ça à la maison (en Italie, N.D.L.R.), les clients nous courraient après en nous lançant des fruits”, a-t-il déclaré à la radio australienne.

Un autre chef, Antonio Cacece, propriétaire d'un restaurant italien en Nouvelle-Zélande ne semble pas vraiment convaincu par cette fameuse pizza au kiwi. "Quand on nous demande pourquoi nous ne servons pas de pizza à l’ananas, nous répondons que nous sommes des Italiens traditionnels et que nous avons des recettes traditionnelles italiennes et que s’ils veulent une pizza ananas, ils peuvent aller ailleurs”, a-t-il commenté dans les médias néo-zélandais.

Alors ça vous tente cette pizza au kiwi ?