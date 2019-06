Cette fois, c’est le moment de sortir son barbecue. Et si on doit en acheter un nouveau, quel est le modèle idéal ? Difficile de répondre directement à la question, car cela dépend surtout de goût et surtout de l’endroit où on doit cuire sa viande.

Le plus pratique en temps et en disposition, c’est le barbecue électrique. Très simple d’utilisation, il chauffe rapidement et permet d’éviter les émissions de fumée. Il est donc parfaitement approprié pour les "citadins" disposant d’un balcon. Généralement de petite taille, il est léger, facilement transportable et se range partout. Il ne demande que peu d’entretien.

(...)