Dans le jardin exceptionnel de la cité du même nom ou bien livrées à domicile, un florilège de sensations chinoises et gourmandes.

Par cette belle météo estivale, un espace de dégustation extérieur agréable constitue un "plus" indéniable pour un restaurant. Si, de surcroît, la qualité de la cuisine se situe au même niveau de satisfaction que l’environnement, le plaisir est alors total… Pouvant sans aucun doute être considéré comme un des jardins d’établissement parmi les plus agréables de tous ceux de la capitale, l’incroyable espace extérieur de la Cité du Dragon combine avec bonheur l’excellence de la vue et celle de la cuisine.

Installé à l’arrière d’une magnifique villa construite en 1923, cet incroyable jardin exotique est relevé de tout ce qui fait le charme de la Chine ancienne, en ce compris d’impressionnants poissons de type koï qui nagent en presque liberté dans un large réseau de pièces d’eau. Un cadre à la fois aéré et lumineux, idéal en cette période d’incertitude sanitaire pendant laquelle personne n’apprécie de manger avec le nez dans le bol de son voisin !