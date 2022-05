Nous sommes à Waterloo, plus exactement à un jet de pierre de la gare, juste à côté de l’Athénée royal. J’ai passé là vendredi soir une soirée tout simplement exquise. La femme de ma vie et moi étions au Mandaloun. Pour mémoire, dans la culture libanaise, le mandaloun, c’est une pièce de la maison où on ne reçoit que ses amis les plus intimes, sans apparat et en toute simplicité. Et dans le cas présent, c’est un restaurant libanais de premier ordre, dans lequel il est toujours plus qu’agréable de passer un moment de gourmandise.