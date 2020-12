Caspian Tradition s’est forgée au fil des années une réputation plus qu’enviable, dans le petit monde très fermé de la commercialisation du caviar.

Fondée en 1995 à l’initiative d’Ahmad et Arya Razavi, la SA Caspian Tradition a très vite pris de l’ampleur et gagné la confiance de sa clientèle gastronomique et internationale par leur expertise iranienne en la matière.