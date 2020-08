Sans se tromper, on peut véritablement écrire que la charmante Valérie Lepla, pourtant issue du monde des relations publiques, a en fait réinventé… le pistolet ! Si nos contemporains sont aujourd’hui, pour leurs sandwichs, grands consommateurs de tronçons de baguette et autres styles de pains encore plus exotiques (bagels, dürums, wraps et autres pittas…), il ne faut pas perdre de vue que l’authentique tradition belge était à l’origine celle… du pistolet !

(...)