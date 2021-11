Covid Safe Ticket ou pas, les gens ont faim. Faim de sortir, faim de se retrouver entre amis, entre collègues. Pour un verre, pour un lunch, pour un dîner. Faim de danser. Pour retrouver cette vie d’avant à laquelle nous étions toutes et tous accrochés. Alors que certains établissements, et non des moindres, ont dû mettre la clé sous le paillasson, d’autres ont pris le pari osé de se lancer dans l’aventure.