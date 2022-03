Gradué en agronomie, Bernard Deconinck a repris la ferme familiale avec son épouse. Son papa, originaire de Flandre, était arrivé en 1959. Dans la région, et bien au-delà, la qualité des fruits et légumes produits à la ferme de Gentissart a fait la réputation de cette famille de passionnés. Petit plus, la production est en bio depuis plusieurs années déjà. On y trouve notamment plus de 45 variétés de tomates, de nombreux fruits et légumes, ainsi que de délicieuses asperges vertes et blanches. Si l’on trouve déjà certaines asperges sur la table ou en rayons, "elles ne viennent pas encore de nos régions", assure Bernard Deconinck. "Pour faire pousser l’asperge, il faut que la température dans le sol atteigne 10 à 12 degrés. Il fait donc bien trop froid actuellement et même si on attend un redoux dans les prochains jours, cela ne sera pas suffisant pour cultiver des asperges. Celles qui sont donc actuellement commercialisées ne peuvent provenir que de serres chauffées ou de pays où il fait bien plus chaud."