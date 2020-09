Au niveau mondial, c’est La Distillerie du chef René Mathieu, au grand-duché du Luxembourg, qui remporte la palme.

Les prix du guide vert We’re Smart récompensent les restaurants de légumes. Des centaines d’établissements dans le monde ont reçu la visite du jury l’an dernier. L’équipe les a jugés sur la proportion de fruits et légumes dans les menus, mais aussi sur la créativité culinaire, l’empreinte écologique et les combinaisons de goûts surprenantes.

"Avec notre remise de prix annuelle, nous réunissons les amateurs de légumes du monde entier. Grâce à ces intéressantes pollinisations croisées, nous évoluons vers des solutions plus intelligentes pour notre corps, la nature et le monde", a commenté le chef des légumes Frank Fol et fondateur du guide vert We’re Smart.

En Belgique, c’est Bon Bon qui a été nommé meilleur restaurant de légumes. "Fier et très honoré", le chef doublement étoilé Christophe Hardiquest (photo) sert dans son restaurant un menu entièrement végétal intitulé "The seasons garden". "Les gens ont peur du végétal, pourtant ce sont des plats élaborés avec une vraie réflexion de cuisinier, avec des techniques de saucier et même de rôtisseur", avait-il dernièrement défendu auprès de l’agence Belga.

La Distillerie du chef maraîcher René Mathieu se place, elle, à la tête du top 100 des meilleurs restaurants de légumes du monde. "René Mathieu est un pionnier de la cuisine naturelle. Il évoque avec goût les ingrédients des champs et des forêts qui entourent le château Bourglinster. Avec autant de passion et de talent en une seule personne, c’est à juste titre le nouveau ‘place to be’ mondial pour la cuisine créative à base de plantes", a déclaré Frank Fol.

Quatre restaurants belges figurent par ailleurs dans le top 10 : Vrijmoed (2e) de Michaël Vrijmoed à Gand, Graanmarkt 13 (7e) de Seppe Nobels à Anvers, HumusxHortense (8e) de Nicolas Decloedt à Bruxelles et Arabelle (9e) d’Arabelle Meirlan à Marchin.