Les belles et attractives étiquettes peuvent contenir des pièges à éviter dont voici quelques exemples.

Mon père qui était imprimeur, savait de quoi il parlait quand il me répétait que "le papier se laisse imprimer". C’est d’autant plus vrai pour les étiquettes de vin. Certes, il existe une réglementation spécifique et contraignante pour l’étiquetage des bouteilles de vin. Mais en dehors des mentions légales obligatoires, l’imagination des vignerons n’a pas de limite et est parfois mise à profit pour tromper le consommateur crédule.

En principe, les bouteilles de vin sont garnies d’une étiquette qui reprend les mentions obligatoires, comme le nom du vin, son origine, le nom et adresse de l’embouteilleur, le volume de la bouteille, le degré alcoolique, le numéro du lot, les ingrédients allergènes et les messages sanitaires. A noter qu’à l’heure actuelle, seule la mention" contient du sulfite" est obligatoire.

Petit à petit sont apparues les contre-étiquettes qui permettaient au producteur d’ajouter de plus amples informations, comme les cépages utilisés, son mode de culture (bio, culture raisonnée,…) ses techniques de vinification et d’élevage, des recommandations d’associations culinaires, etc.

(...)