Les "brûleurs"

Ce sont les ectomorphes. Ce sont souvent de grands nerveux, "secs" qui brûlent tout ce qu’ils mangent, un phénomène dû à un stress adrénergique. Ils représentent 10 % de la population. Et n’ont pas besoin de lire cette page ! Danger : mal manger et être mince mais en mauvaise santé.

Les avantagés

Les mésomorphes sont majoritaires : 60 % de la population. Ils sont plus facilement en équilibre mais oscillent entre les fêtes, le stress, les aléas de la vie. Mais ils parviennent cependant à déstocker. Attention, plus l’âge avance, plus c’est dur : ils doivent moins manger et plus bouger…

Les stockeurs

Les endomorphes prennent facilement du poids et le stockent. Ils subissent un stress cortisonique. Ils ont davantage un profil anxieux, souffrent plus souvent de dépression. Ce sont ceux qui doivent se surveiller en permanence. Ils représentent 20 % de la population.