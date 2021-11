Né d’une idée originale de Virginie de Selliers et de Gilles Waterkeyn, BulkBar propose un service exclusif aux entreprises dans le domaine des en-cas sains, bio, en vrac, et zéro déchet.

« BulkBar » (littéralement « bar à vrac » en anglais) est aujourd’hui encore un concept unique en son genre. Lorsqu’on y pense, il s’agit pourtant d’un service « évident » qui ne demandait qu’à être réfléchi pour fleurir. C’est Virginie de Selliers qui s’y est frottée.

« Je souhaitais me régaler d’un snack sain lors de mes pauses. Mais il n’y avait rien de disponible, alors je filais au supermarché m’acheter quelques junk food. C’est de là que l’idée de créer un service clé-sur-porte aux entreprises avec des en-cas sains est né. »

Très vite rejointe par Gilles Waterkeyn, Virginie de Selliers met au point un service tout compris afin de faciliter au maximum la tâche aux entreprises. « Concrètement, nous installons nous-mêmes un meuble de 60 X 60 X 220 cm où l’on trouve l’ensemble des en-cas. Ce meuble est pensé pour être complet et nous le réapprovisionnons à intervalles réguliers en fonction des besoins de l’entreprise. » Parmi les 20 produits différents, les clients en choisissent six, par exemple des noix et graines croquantes, un mix de noix nature, du granola, des noix de cajou, du couscous...

« Quelle que soit l’heure et le jour, ces en-cas gourmands sont disponibles à tout moment. Au petit-déjeuner, on se délecte de granola dans un nuage de lait... A midi, on agrémente sa salade avec quelques noix de cajou ou l’on se concocte un savoureux couscous pour un vrai repas chaud et complet... Au goûter, c’est le moment des noix, ou encore des graines croquantes mélangées à un yaourt. »

Un plaisir au prix d’un chèque-repas

Après une longue période de télétravail imposée dans la foulée du covid, certains employés traînaient un peu les pieds à l’idée de revenir au bureau. L’installation d’un meuble BulkBar a agi comme un incitant. « Les travailleurs qui ont découvert un dispositif BulkBar à leur retour se sont montrés heureux de trouver une « animation » en réintégrant leur entreprise. Le meuble BulkBar permet aussi aux employés de se réunir autour du distributeur comme de la machine à café pendant leurs pauses. Il s’agit là d’une vraie motivation-plaisir à peu de frais ! » En effet, avec une moyenne de 8 à 10 €/mois par employé, BulkBar correspond plus ou moins au montant d’un ticket restaurant ou d’un chèque repas. Conscients de son accessibilité, les dirigeants d’entreprise recourent de plus en plus volontiers à ce service clé-sur-porte. « Début 2021, nous touchions six entreprises. Aujourd’hui, nous en sommes à 35 meubles installés, et nous ambitionnons d’en atteindre 50 fin d’année. Pour 2022, nos projections tablent sur 100 clients supplémentaires. L’équipe devrait s’étoffer au même rythme : de trois personnes aujourd’hui, nous pensons passer à cinq ou six employés l’année prochaine ».

© BulkBar



Partout en Belgique

Si BulkBar s’est d’abord exclusivement déployé sur Bruxelles, il touche désormais l’ensemble de la Belgique. Un succès qui ravit la fondatrice et offre de nouvelles perspectives à un marché en plein boum qui pourrait bien exploser dans les années à venir... « Le covid nous a mis quelques bâtons dans les roues au moment de notre lancement, en juillet 2020, mais nous trouvons aujourd’hui notre vitesse de croisière », se réjouit Virginie de Selliers. Rien d’étonnant lorsqu’on sait que BulkBar s’inscrit plus que jamais dans la mouvance actuelle : en effet, le vrac, le bio, l’alimentation saine et facile d’accès dans un esprit « zéro déchet égale zéro stress » ont le vent en poupe.

Le saviez-vous ?

Malgré sa création récente, BulkBar a déjà gagné l’appel à projet « Zéro déchet » lancé par Bruxelles Environnement. Grâce aux subsides que l’entreprise a remportés, deux hôpitaux bruxellois ont été soutenus via l’approvisionnement gratuit de produits sains en vrac pendant un mois.

L’intervention de BulkBar est très discrète. « Nous nous faufilons comme de petites souris pour réapprovisionner le meuble avant de quitter les lieux aussi vite. »

Parmi les clients de BulkBar, on trouve des profils très différents dont notamment des bureaux d’architecture, des cabinets d’avocats, des entreprises pharmaceutiques, des sociétés de jeux vidéo ou de télécoms... Points communs : le bien-être des employés et à l’écoresponsabilité.

Infos : www.bulkbar.be