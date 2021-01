Avec son nouvel espace traiteur by Strofilia, Giogios Svanias met la gastronomie hellène à la portée de toutes les tables.

Oui et mille fois oui, il existe en Belgique une véritable gastronomie grecque, proposée dans une série d’établissements dont je ne manque jamais de vous parler dans ces pages lorsque j’en découvre un nouveau. Et parmi ceux-ci, je ne me lasse pas de vous vanter les charmes du Strofilia de Stefanos Svanias, rue Marché aux Porcs, dans le centre de Bruxelles.

Mais voilà, en ces temps bizarres, impossible de se rendre sur place pour découvrir une série de petites merveilles comme le tarama blanc ou la moussaka aux fruits de mer… Eh bien qu’à cela ne tienne… Georgios, le fils de Stefanos vient d’ouvrir à Woluwe-Saint-Pierre, tout près de la place Dumon, là où se trouvait autrefois une boutique Pierre Marcolini, un étonnant traiteur - delicatessen, à l’enseigne de "by Strofilia" qui ne pourra que ravir les amoureux de la gourmandise hellène.