Il n’est pas encore sept heures que le réveil sonne déjà dans la chambre à coucher de Tamara Vande Reyde et Koen Puttevils. Le couple a ensemble quatre enfants : Chloé (14), Noa (12), Dauwke (10) et Jonah (7). Et est-ce que cela ne représente pas tous les matins un sacré défi à relever ? « Assurément », confie Tamara. « Surtout si vous souhaitez que vos enfants commencent la journée avec une bonne portion de vitamines. » Voici les quatre conseils de Tamara et Koen.

1. Easy fruit

Un copieux petit-déjeuner est indispensable mais il doit surtout être sain pour bien commencer la journée. Mais dans la réalité, on a souvent trop peu de temps à y consacrer. Tamara peut en témoigner. « Nos aînés veulent par exemple rester le plus longtemps possible au lit », raconte-t-elle par expérience. Cependant, une sacrée portion de vitamines ne peut pas manquer, le matin, à l’appel. « Un fruit le matin ? Cela fonctionne chez chaque membre de notre famille. Ce sont des kiwis. »

Les bienfaits des kiwis sont multiples : ils regorgent de vitamines et de minéraux. Ils favorisent la digestion et améliorent aussi la qualité de la peau ! « Chez nous, le kiwi est surtout très populaire car il s’agit de ce qu’on qualifie un « easy fruit » (un fruit facile) », ajoute Tamara à ses dires. « On peut le manger vite, il exige peu de manipulations et de plus, il s’agit du seul fruit que tout le monde aime dans notre famille. »

2. Commencer la journée ensemble

Est-il important de commencer la journée tous ensemble ? « Oh oui », s’exclame Tamara de façon convaincue. « Pour nos plus jeunes enfants, notre routine matinale est très importante. Elle détermine littéralement leur journée.» Des routines saines de petit-déjeuner sont dès lors cruciales pour la famille. « Avec les kiwis de Zespri, nous ne devons en fait pas réfléchir. Ils sont disponibles toute l’année et le magasin où on les achètent n’a aucune importance : leur qualité reste toujours la même et très élevée. »

3. Riches en vitamines

Alors que l’hiver est à nos portes, Tamara et Koen sont encore plus attentifs à l’immunité de leurs enfants. « Les rhumes se propagent très vite à l’école et notre consommation de fruits et légumes va de pair », racontent-ils. « Nous sommes très attentifs à l’apport en vitamines et minéraux de notre alimentation. Les kiwis renferment, par exemple, beaucoup de vitamine C et sont riches en potassium. Dès lors, le choix est vite fait, n’est-ce pas ? »

4. Dans le cartable

Il est temps de faire les cartables. Les tartines sont préparées au cours du petit-déjeuner, le journal de classe est contrôlé et les kiwis sont bien vite avalés. Il est temps pour Dauwke et Jonah de mettre leurs chaussures, de ne pas oublier leur sac pour la piscine et, surtout d’emballer leur goûter. « Nous aimons également leur donner un kiwi à emporter à l’école. » , conclut Tamara « C’est frais, rempli de nutriments et ce fruit se case facilement dans la boîte à tartines. »

