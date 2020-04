C'est au pied du Vésuve que l'on boit le meilleur expresso du monde !

Sans sortir de chez soi, se croire chez un barista napolitain grâce une nouvelle gamme de Nespresso…

En ces jours de confinement, je dois bien reconnaître que, plus encore que durant le reste de l’année, je suis accro à mon café expresso à l’italienne.

Mes lecteurs les plus fidèles le savent bien, je suis un fan inconditionnel des traditions gourmandes napolitaines. Or, il faut bien savoir qu’à l’ombre du Vésuve, une journée gourmande digne de ce nom commence obligatoirement dans un des innombrables bars qui se trouvent à tous les coins de rue de la cité campanienne.

Beaucoup de Parthénopéens prennent leur (très) petit-déjeuner dans ces établissements, à la volée, en prélude presque logique à la trépidante agitation qui anime la cité.

Comme une véritable incantation impérative, la commande “un’caffe..” retentit toutes les dix secondes, permettant au “barista” de préparer le noir breuvage pendant que le consommateur, par définition pressé, paye à la caisse le ticket qu’il échangera contre son petit jus.

Véritable institution, le café napolitain est peut-être, en tout cas à mes yeux et mon palais, un des meilleurs du monde, caractérisé par une torréfaction très appuyée. Ceci au point de faire, de la part des grands opérateurs de café, comme Illy, entre autres, l’objet de traitements particuliers pour la région, en proposant une version tostatura scura (torréfaction sombre) de son mélange traditionnel d’arabicas.

Par définition petit et concentré, il exprime, en un volume minimum, toute la saveur de son grain. La question du sucre divise bien entendu les amateurs, certains puristes (dont je fais partie…) préconisant de l’oublier afin d’apprécier au maximum les nuances aromatiques pures.

Toutefois, le Napolitain moyen sucrera généralement assez généreusement son café avec du sucre cristallisé, le plus souvent disponible à la cuillère dans un récipient posé sur le comptoir.

À noter qu’aujourd’hui, les petites pilules d’édulcorant sans calories se sont généralisées et sont généralement proposées systématiquement en alternative. Dans certains établissements de pointe, le café est sucré avec une mousse réalisée en battant un expresso avec du sucre cristallisé.

Enfin, signalons que les meilleurs bars servent généralement un verre d’eau, fréquemment pétillante, avec le café, certains d’entre eux disposant carrément sur l’évier d’un robinet spécial dispensant le liquide avec ou sans ses bulles.

À la maison, dans le temps, faute de machines à expresso -inabordables pour le commun des mortels -les ménagères du cru utilisaient la véritable cafetière napolitaine, la cuccumella cylindrique, qui a, depuis, été généralement remplacée un peu partout dans les foyers par la traditionnelle moka polygonale plus répandue en Italie.

Mais, si bon soit le café préparé avec celle-ci, rien ne vaut – c’est mon avis personnel ! – un expresso tiré d’une machine moderne bien réglée qui, avec ses 15 bars minimum de pression, assure à la fois une extraction aromatique maximum et une teneur minime en caféine…

Dans cet esprit, Nespresso a lancé, début de cette année, une gamme de cafés dite Ispirazione italiana.

Du nord au sud, toute une variété de style allant du raffinement milanais et de l’équilibre vénitien à la puissance palermitaine en passant par l’élégance florentine et l’inimitable style romain. Mais, il faut bien le reconnaître, celui qui m’a le plus marqué est sans aucun doute l’Ispirazione Napoli, qui rencontre en tous point les attentes que j’ai exprimées plus haut.

Un véritable concentré de bonheur doté d’une torréfaction profonde, encore accentuée d’une belle amertume grâce à la mise en œuvre d’une partie de robusta…

Signalons par ailleurs que la marque chère à Georges Clooney vient également de lancer, dans l’esprit de créativité des meilleurs barista contemporains, une autre gamme très amusante baptisée barista création, composée de trois nouvelles variétés aromatisées censées refléter la créativité des meilleurs spécialistes du café et qui sur base d’amusantes combinaisons aromatique, nous invite à découvrir des saveurs caféinées associées, respectivement au caramel crème brulée, à l’éclair à la vanille ou carrément à la truffe au chocolat…

Une versatilité à tester une fois revêtu de l’amusant tablier en denim spécialement créé par Nespresso à l’attention des baristas en chambre !