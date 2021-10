Les citrouilles pour les décorations, les potirons pour faire de la soupe ou d’autres recettes, ou encore des légumes de saison bien de chez nous. Et si les fêtes de fin d’année feront bientôt notre quotidien dans les rayons avec des produits de réveillon qui vont peu à peu titiller nos papilles, Halloween réserve aussi son lot de recettes.

Avec un peu de talent et d’imagination, on peut arriver à faire manger beaucoup de choses aux petits comme aux grands. Du côté du sucré, les cup cakes et gâteaux en forme de citrouille ou de tête de mort sont des classiques. Mais c’est aussi l’occasion de faire manger d’autres choses aux plus difficiles grâce à une belle présentation, comme des carrot cakes aux noix, de la tarte à la mélasse ou au potiron, du gratin de potiron ou encore de bonnes soupes vertes à présenter comme de la bave de crapaud. Bon appétit !