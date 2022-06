Alors que le mercure tutoie les sommets, la grande distribution a mis le paquet pour satisfaire les amoureux de barbecue et autres régalades estivales. Mais avec de si fortes températures, certaines précautions sont à prendre, dès le passage en magasin. L’Afsca rappelle ainsi les bonnes pratiques pour éviter les intoxications alimentaires.

N’achetez les ingrédients frais (comme la viande et le poisson) qu’à la fin de vos courses. Vous éviterez ainsi qu’ils se réchauffent dans la voiture pendant que vous vous rendez chez le boulanger ou dans un magasin spécialisé.

◦Vérifiez la température de votre réfrigérateur, la température idéale étant de 4 à 5 °C. Un réfrigérateur plein nécessite souvent un niveau de refroidissement plus élevé que les réglages de refroidissement quotidiens.

Cuisez votre viande de manière à vous protéger des substances nocives et cancérigènes. Vous devez impérativement empêcher que des flammes atteignent vos viandes, car des substances nocives et potentiellement cancérigènes peuvent alors se former : les hydrocarbures aromatiques polycycliques (des HAP). Donc, si vos braises ne sont pas encore grises, reprenez un apéro avec vos amis, et attendez le bon moment avant de mettre vos viandes à cuire !

◦Faites particulièrement attention aux marinades et viandes plus grasses, car les graisses coulant sur vos braises ravivent les flammes. Un bon conseil donc, utilisez des barquettes en aluminium pour éviter ce phénomène !

(...)