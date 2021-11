Les kiwis existent en différentes couleurs et goûts. Vous êtes-vous toujours demandé ce qui différenciait un kiwi jaune d’un kiwi vert ? Les différences sont nombreuses ! Nous les avons examinées pour vous et espérons vous inspirer avec des recettes de kiwis créatives.

Vitamine C

Les amateurs de kiwis savent déjà depuis longtemps que les kiwis regorgent de vitamine C. Saviez-vous par exemple que par 100 grammes, les kiwis renferment plus de vitamine C que les oranges ? Quel que soit les kiwis que vous choisissez, les deux variétés contiennent plus de vitamine C que l’apport journalier recommandé : 80 milligrammes par 100 grammes. Il y a pourtant un grand gagnant. Les kiwis verts renferment 88 milligrammes de vitamine C par 100 grammes, tandis que l’on retrouve 152 milligrammes de vitamine C par 100 grammes dans les kiwis jaunes. C’est presque trois fois plus que par rapport aux oranges !

Fibres

Les kiwis jaunes constituent-ils dès lors toujours le meilleur choix ? Certainement pas ! Les kiwis verts contiennent par exemple plus de fibres. Ils ne sont donc pas uniquement délicieux, mais contribuent aussi au bon fonctionnement de vos intestins. Les personnes qui souffrent d’un transit intestinal paresseux présentent souvent une carence en eau – et oui aussi – en fibres. Les kiwis verts renferment à la fois des fibres solubles et insolubles qui agissent de concert au niveau de vos intestins.

Le goût

Avez-vous déjà goûté la différence entre un kiwi jaune et un kiwi vert ? Tous deux sont évidemment très frais, mais il y a tout de même une différence. Le kiwi jaune est plus tendre et plus sucré, tandis que le kiwi vert est plus corsé et acide en goût. Quoi qu’il en soit, les deux fruits se prêtent volontiers à d’excellents plats !

Une mousse au chocolat légère avec du kiwi jaune

Ingrédients

25 gr de sucre brun, 125 gr de chocolat avec une teneur en cacao de 70% ou du chocolat fondant, 60 gr de lait évaporé, 2 œufs, une pincée de sel, 2 kiwis jaunes.

Voici comment préparer ce dessert kiwilicious

Chauffer le sucre, le chocolat et le lait dans un petit poêlon, mélanger à l’aider d’un fouet jusqu’à obtenir un mélange homogène. Retirer de la source de chaleur. Séparer les blancs des jaunes d’oeufs. Ajouter les jaunes d’oeufs au mélange chocolaté. Battre les blancs d’oeufs en neige en y ajoutant au préalable une pincée de sel. Mélanger progressivement les blancs d’oeufs battus en neige avec la préparation chocolatée. Verser la quantité de mousse au chocolat dans un verre et réserver minimum durant 3 heures au réfrigérateur. Peler les kiwis jaunes et les couper en petits dés. Sortir la mousse au chocolat du réfrigérateur et garnir les verres avec les morceaux de kiwi.

© Zespri

Petit pain garni de poulet avec du kiwi jaune, de roquette, de fromage frais et de moutarde

Ingrédients

300 gr de baguette de pain complet, 2 kiwis verts, 200 gr de filet de poulet, 50 gr de roquette, 100 gr de fromage frais, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillerée d’herbes de Provence, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel et poivre.

Voici comment préparer ce plat kiwilicious

Couper le poulet en fines lamelles. Assaisonner : poivre, sel, herbes de Provence selon vos goûts. Chauffer l’huile d’olive dans une poêle et y cuire les lamelles de poulet durant 4 à 5 minutes. Mélanger le fromage avec la moutarde. Laver la roquette. Peler les kiwis et les couper en de fines rondelles. Trancher le pain complet en 4 morceaux et ensuite chaque morceau en deux dans le sens de la longueur. Tartiner le pain de mélange fromage-moutarde et recouvrir de rondelles de kiwi. Ajouter le poulet, la roquette. Une pincée de sel…et il ne vous restera plus qu’à servir !

