Certains aliments peuvent provoquer des maux d’estomac ou vous empêcher de vous endormir. Notamment les friandises et les excès de glucides : les recherches suggèrent que les régimes pauvres en légumes et en poisson mais riches en sucre et en glucides sont souvent liés à un sommeil de moindre qualité.

Les personnes qui souffrent de reflux acide devraient prendre leur dernier repas plusieurs heures avant de se coucher et éviter les aliments déclencheurs courants comme la menthe ou les aliments épicés, gras ou acides.

Enfin, essayez de passer aux tisanes ou à l’eau quelques heures avant de vous coucher : ni café, ni thé, ni alcool…