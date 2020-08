Les plantes nous nourrissent mais peuvent aussi nous désaltérer. Avec elles, boissons rafraîchissantes, tisanes et infusions sont au rendez-vous.

Les plantes ont beaucoup à offrir. Les occasions de se familiariser avec leurs usages sont nombreuses. Promenades guidées dans la nature, visites des jardins de collections des universités et des pépinières, lecture de flores régionales. Ces ouvrages indispensables fournissent descriptions et classifications des espèces végétales ainsi que les "clés" de détermination nécessaires à l’identification des sujets rencontrés. Les principes actifs des plantes ne sont pas inoffensifs et les réactions qu’ils déclenchent varient selon les tempéraments et les allergies de chacun. La prudence et la modération sont recommandées.

Un jardin à boire