On fait le plein de cette vitamine anti-fatigue et qui booste notre immunité et notre vitalit.

La vitamine C nommée aussi acide ascorbique permet de lutter contre l'oxydation (et donc contre le vieillissement cellulaire prématuré) et de renforcer notre système immunitaire.

Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle participe au bon fonctionnement cérébral en permettant la production de neurotransmetteurs (la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline) dans le cerveau. En revanche, on entend encore souvent une information erronée au sujet de la vitamine C, c'est qu'elle empêcherait de dormir. Pourtant, la vitamine C contenue dans les fruits n'est pas un excitant et n'a aucune influence sur le sommeil.

C'est donc une vitamine bien utile qui nous met en forme mais notre organisme ne sait ni la synthétiser ni la stocker, il s'agit donc d'en apporter à notre corps au quotidien. L'apport nutritionnel conseillé est de 110 mg pour un adulte (chez les fumeurs, il s'agit de 130 mg comme pour les femmes qui allaitent). Les personnes qui ont une consommation importante d'alcool en ont aussi davantage besoin.

Ce n'est pourtant pas dans les agrumes que l'on va en trouver le plus !

Avant l'orange (70 mg par fruit), il y a le poivron rouge (1/2 tasse apporte entre 101 et 166 mg) et le kiwi (71 mg par fruit), en plus de certains fruits exotiques (goyave et papaye). On fait le plein aussi grâce aux mangues, au brocolis, aux choux de Bruxelles cuits mais on mangera aussi de l'ananas, des pamplemousses et du chou-fleur cuit. Les herbes aromatiques peuvent aussi bien aider, il y en a dans le persil frais ou séché et le pesto.

Les compléments alimentaires conviennent à tous, prenez les cachets ou les boissons de façon fractionnée. La posologie de 1000 mg est à respecter car au-delà il y a un risque de surdosage. Ce qui peut entraîner la formation de calculs rénaux ou l'apparition de troubles digestifs (crampes, diahrrées, etc.).