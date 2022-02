Désormais, l’eau a aussi ses lettres de noblesse sur les tables des restaurants.

C’est une question traditionnelle qui revient bien souvent dans un restaurant : "Plate ou pétillante ?" D’ailleurs comment préfère-t-on l’eau dans ce moment festif que représente un repas gastronomique ? Eh bien, c’est moitié-moitié, pas de jalousie.

Actuellement, il existe plus de 3 000 eaux en bouteille différentes dans le monde ! De renommée régionale comme pour la Chaudfontaine ou mondiale comme pour la Perrier par exemple. Cerains restaurants et établissements de l’Horeca n’hésitent plus à mettre à disposition de leurs clients plusieurs marques d’eau.