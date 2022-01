Si on fait attention à ce que l’on mange dès janvier, ce sera -2 au moins. Si on continue sur la lancée, le +2 qu’on a pu stocker pendant les fêtes va devenir +3 ou 4 dans l’année… En tout cas, après 30 ans, c’est un schéma classique" : Damien Pauquet annonce d’emblée la couleur !

Le nutritionniste et diététicien explique qu’un "reset" pour déstocker en janvier est crucial : "On a mangé bien plus riche, on a plus de mal à digérer et on se sent certainement lourd et fatigué. En même temps, l’estomac s’est dilaté, alors on ressent une sensation de faim plus importante !" Il faut y couper court dès la première semaine, "pour retrouver de l’énergie et brûler le ou les kilos pris rapidement pendant les fêtes".