Voilà bien longtemps que nos compatriotes sont considérés comme d’impénitents buveurs de bières. Parmi celles-ci, même si les bières spéciales ont repris un sérieux poil de la bête, c’est toujours la simple chope, plus connue sous le nom de pils, qui reste en tête de la consommation. En grande distribution, ces bières ne représentent pas moins de 69 % du marché. Pour mémoire, ce type de bière de fermentation basse a été mis au point au milieu du XIXe siècle en Bohème, plus particulièrement dans la ville éponyme de Pilsen, en actuelle Tchéquie et est rapidement devenu le style de bière le plus brassé au monde.

En Belgique, si une certaine marque très liée au monde du football reste en tête absolue des ventes, d’autres maisons spécialisées dans la production de cette boisson tirent néanmoins leur épingle du jeu en tentant de renouveler un peu le genre. C’est précisément le cas de la marque Cristal dont je veux vous parler ce dimanche, avec une initiative assez intéressante, ceci aussi bien en termes brassicoles qu’en termes de belgitude.