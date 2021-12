Leur succès est croissant et a notamment été soutenu, l’année dernière, par le confinement. Les ventes ont alors tout simplement doublé.

Rien de plus facile, il est vrai : tapez "box repas" dans Google et vous aurez un large choix de sociétés vous proposant de cuisiner comme un chef sans devoir vous casser la tête avec une liste d’achats longue et compliquée. Hellofresh, Simply You Box, Little Green Box ou encore e-Farmz ont les honneurs du meilleur référencement.

Produits super frais

Parmi tous ces acteurs, il y a également Footbag. Comme pour d’autres, vous pouvez commander des menus sans devoir souscrire à un abonnement avec un minimum de livraisons. Chaque semaine, l’offre est de 23 plats dans 5 styles de cuisine. De quoi logiquement trouver son bonheur. L’approche ? "Des produits super frais, de saison, durables et cultivés sur place, ainsi que des fournisseurs locaux".

Footbag pense aussi aux fêtes de fin d’année, avec une offre spéciale pour cuisiner dans la même philosophie un bon petit repas, enfin pas si petit que cela en fait. Le menu proposé - deux préparations pour accompagner l’apéro, potage de potiron, entrée aux crevettes, une autre aux légumes et lardons, suprême de pintade et enfin choux à la crème - est largement suffisant pour des personnes ayant bon appétit qui ne resteront vraiment pas sur leur faim.

Avouons que le test a été concluant. Les ingrédients sont bien de première qualité et d’une totale fraîcheur.

Pour l’une des recettes proposées, ce sont par exemple des galettes au beurre de Jules Destrooper, du fromage Brugge ou encore des crevettes ou de la pintade d’un goût exquis.

Fort bien, mais il faut préparer tout cela.

Proposition veggie

En soi, c’est facile car le livre de recettes accompagnant le foodbag offre une lecture compréhensible, même si l’on n’est pas un top chef.

Il n’en reste pas moins qu’il ne faut pas s’y prendre à la dernière minute si vous avez des invités, car la préparation de tous ces plats ne se fait pas en un tour de main.

Foodbag propose aussi une formule veggie pour ses menus de fête. Le plat principal est un rôti de châtaignes avec une sauce à la crème aux shiitake

Reste bien entendu la question du prix : c’est à partir de 19 euros par personne.