Deux régions, deux savoir-faire différents. En autocar après avoir réservé un séjour de groupe sur Busfan.be, partons à la découverte de la prestigieuse méthode champenoise et des techniques de fabrication de l’eau-de-vie de mirabelle. Entre la Champagne et la Lorraine, notre car sillonne de sublimes routes de campagne et nous amène directement chez les producteurs. Embarquement immédiat.

Sur la route mythique de la Champagne, les paysages de vignes infinies se suivent mais ne se ressemblent pas. Ampleur et droiture caractérisent les vignes des plus grandes maisons, comme Moët et Chandon ou Dom Pérignon, croisées au début de notre voyage avec Busfan. Les vignobles de plus petite taille offrent quant à eux un panorama plus diversifié, leurs vignes bien taillées entourant des bâtiments plus rustiques, qui réjouissent l’œil.

En car jusqu’au pays des merveilles

« Il y a plus de 360 maisons de champagne et de vignerons seulement sur cette route ; il y en a pour tous les goûts », lance notre guide, Bénédicte Massart, alors que nous roulons dans le secteur de la montagne de Reims. On s’arrête parfois pour marcher aux abords des vignes et prendre quelques photos. C’est l’avantage de l’autocar.

« Vous allez découvrir la composition du sous-sol champenois », explique Victor Canchon, directeur général de Pressoria, un tout nouveau centre d’interprétation sensorielle situé à Aÿ. Pas vraiment un musée, mais flirtant avec ses codes, l’endroit se consacre à raconter le champagne sous tous ses angles : géologique, climatologique, sensoriel, historique, sociologique, humain. « Prenez le temps de bien découvrir la composition du sous-sol calcaire de la Champagne, qui donne sa minéralité aux vins, mais aussi de vous intéresser au climat et à la pousse de la vigne, poursuit le jeune directeur. Finalement, plongez au cœur d’une flûte et terminez par une dégustation. »

Ce sera la première dégustation de la journée, mais pas la dernière. Elle couronne une visite passionnante, dans laquelle la scénographie, la vidéo, le son et même des techniques d’odorama se conjuguent pour faire vivre l’expérience du champagne dans sa globalité. Là, on hume l’odeur de la terre. Ici, on respire l’odeur du moût et du raisin en train d’être pressés.

Ce qui se cache sous les vignes

En Champagne, on peut participer aux visites bien organisées des grandes maisons, ou aller plus spontanément à la rencontre des vignerons, et même faire des visites en tuktuk, en segway ou en buggy! On peut aussi visiter, à Fleury-la-Rivière, une cave vraiment pas comme les autres : la cave aux coquillages des champagnes Legrand-Latour. Ce site fossilifère exceptionnel, sous les vignes, foisonne de coquillages vieux de plusieurs dizaines de millions d’années.

« La voûte, ici, est directement sculptée dans les sables calcaires », explique à notre groupe le spécialiste d’œnogéologie qui nous fait visiter les lieux et nous transmet de précieuses notions de géologie, remontant jusqu’à la formation de la terre il y a 4,5 milliards d’années. On y découvrira, entre autres, le processus de recherche de fossiles et de coquillages, récoltés à l’aide de petits outils délicats. Il ne faut pas brusquer cette terre millénaire.

La visite se termine évidemment par une dégustation de champagne. En plongeant le nez dans notre flûte, on hume les arômes en se projetant dans des siècles d’histoire géologique.

Dans les coulisses de la distillerie

On reprend la route. Le paysage change. En Lorraine, des arbres aux branches ouvertes en fleurs se reflètent dans nos vitres. Le soleil est de la partie. De quoi réchauffer l’ambiance dans le car. « C’est bien de faire connaissance avec des gens de tous horizons, et on est tombés sur un groupe fort sympathique », remarque Thierry. Habitué de ce type de séjours, il sait de quoi il parle. À ses côtés, Rachel, qui en est à se première expérience du genre, opine du bonnet.

Après le champagne, le groupe s’apprête à découvrir la méthode de fabrication de l’eau-de-vie de Mirabelle, chez Mélanie Bigeard-Demange, une jeune productrice installée à Marieulles-Vezon. « Nous sommes dans un tout petit village au sud de Metz, nous précise Aude Michel, chargée de production pour les voyages en groupe à l’agence Lisela. Ceux qui viennent dans la région en train n’ont pas la chance de se rendre jusqu’à La distillerie de Mélanie. Le car permet de rencontrer des artisans, et d’avoir un contact différent. »

La propriétaire prend, en effet, près de trois heures de son temps pour nous accueillir et pour se raconter avec générosité, nous plongeant dans les coulisses de son travail, de la cueillette des mirabelles jusqu’aux étapes finales du processus de distillerie. « Ici, on produit, on transforme et on commercialise, souligne-t-elle. On maîtrise de A à Z. On n’a pas de salariés, il n’y a que mon mari et moi. Des saisonniers viennent travailler pour la cueillette ou pour tenir notre boutique à Metz, mais on est une vraie petite entreprise familiale. »

À Fleury-la-Rivière, on découvre les relations insoupçonnées entre géologie et oenologie dans la cave aux coquillages de la maison Legrand-Latour.

Marcher et goûter le territoire

Sur la terre de 12 hectares de mirabelliers, le groupe prend un bain de soleil, se prête brièvement à l’exercice de la cueillette et pose beaucoup de questions. « On fait de l’agriculture raisonnée, explique Mélanie. On n’est pas bio, mais on n’est pas en agriculture systématique non plus. On ne désherbe pas tout le temps, seulement une fois par an. On fait quelques traitements, mais le moins possible. »

Dans la salle de distillation, les alambics dominent fièrement l’espace et teintent les lieux de leur couleur rouge vif. Ils ont été installés là en 1977, mais certains datent de 1944. Mélanie raconte comment les fruits arrivent dans une grosse marmite, puis sont chauffés à 95 degrés, puis deviennent jus blanchâtre, avant d’être distillés deux fois : une distillation lente et rigoureuse, fidèle à la tradition. « C’est ce qui permet d’obtenir une eau-de-vie de grande qualité », conclut-elle.

Dans notre groupe de voyageurs, personne n’oubliera cette journée avec Mélanie, c’est certain. Rencontrer les petits producteurs directement sur leurs lieux de travail, voilà l’un des plus grands plaisirs des roadtrips en autocar.

Infos pratiques :

- Plus d'info sur les activités en Champagne et en Lorraine : www.explore-grandest.com

- Ce voyage en groupe a été proposé par Busfan.be et La DH, en collaboration avec France.fr, Van Hool, VSPA Voyages, et l'agence Lisela.