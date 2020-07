Et si le confinement nous avait permis de nous (re)mettre derrière les fourneaux ? Les possibilités de manger à l’extérieur étant limitées, nous sommes nombreux à avoir repris goût à la cuisine durant cette période. Pour en savoir plus sur nos habitudes alimentaires et culinaires post-confinement, HelloFresh a mené une étude d’envergure.

Et les résultats sont catégoriques, 50 % des répondants se trouvent meilleurs cuisiniers qu’avant la période de confinement. D’après l’enquête, 72 % des Belges ont expérimenté de nouvelles recettes et un quart des personnes interrogées ont élargi leur répertoire de recettes (saines).

(...)