La marque belge de glaces et sorbets LiQ vient de faire son apparition sur le marché avec six variantes : les glaces Amaretto Cookie Crunch, Irish Coffee Crumble, Bourbon Salted Caramel et Coconut Rum Punch, ainsi que les deux sorbets Limoncello Raspberry Ripple et Strawberry Rum Daiquiri.



Fabriquées à partir d’ingrédients naturels et sucrées avec de la stevia, les glaces sont non seulement le plaisir coupable idéal pour les adultes amateurs de glace, mais constituent également la base parfaite pour préparer des desserts aussi originaux que simples - for adults only.