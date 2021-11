Sur la rive gauche de la Moselle où croissent 1300 hectares de vignes, trois acteurs se partagent la production de vins dominée par 90 % de blancs et de crémants : les six caves coopératives des Domaines Vinsmoselle (62 %), les Producteurs-Négociants (15 %) et les Vignerons indépendants qui, avec 52 domaines, représentent 23 % de la production. Parmi eux, une poignée de producteurs bio.

Les pionniers

En 2001, le Domaine Sunnen-Hoffmann créé en 1872 à Remerschen fut le premier à passer au bio. Outre 45 % de crémants, trois gammes de vins sont produites : 13 vins de monocépage, la Sélection Libellula en assemblage et la Sélection Insolite avec, e.a., deux vins orange. À épingler : l’Auxerrois Schengen Fels 2020 au fruité explosif, le Chardonnay 2020 riche en notes de fleurs blanches et de poire et Libellula rouge 2020 en 100 % Pinotin qui pourrait inspirer nos vignerons wallons.

Non loin de là, à Schengen, au domaine Krier-Bisenius, Jean-Paul Krier a suivi l’exemple de son cousin, Marc du domaine Krier-Welbes, bio depuis 2009, et a quant à lui obtenu la certification de ses 7,5ha en 2012 après 25 millésimes de viticulture conventionnelle ! Outre les crémants, le domaine est connu pour son Pinot gris qui provient du meilleur lieu-dit pour ce cépage au Grand-duché. Un Grand Premier Cru qui déborde d’arômes exotiques, d’ananas et d’épices avec un passage en barrique neuve et une finale salivante et très persistante.

La jeunesse montante

Situé à Remich, le domaine Kox de Laurent et Rita Kox a été repris en 2019 par leur fille Corinne. Celle-ci a entrepris la conversion bio du vignoble, mais souhaite également développer la viti-foresterie en plantant des arbres fruitiers dans le vignoble, ainsi que des légumes (salades, radis, bettes,…) en hiver pour, dit-elle, "sortir de la monoculture et revenir à une autre utilisation des terres."

Pour illustrer sa démarche, elle vient de créer la cuvée Orchard, un vin dont elle tient le cépage secret (pour mettre l’accent sur le terroir), présenté dans une bouteille en grès. À côté de cela, le domaine produit 52 vins (!) dont des Rieslings et des Pinots blancs en kvevri, selon la méthode géorgienne historique, avec de longs mois de fermentation sur peaux. Des vins étranges qui bousculent les codes de la dégustation. À découvrir.

Formé en Allemagne, Jeff Konsbrück a repris en 2012 les 7ha de son père à Ahn et les a étendus à 13, répartis en 23 parcelles, toutes converties au bio en 2020. Sa spécialité ? Le crémant qui constitue 70 % de la production, mais aussi deux vins orange et une quinzaine d’autres vins très majoritairement vendus sur place. À retenir : le Chardonnay Barrique Pietert 201, un superbe Pinot gris Palmberg 2020 très rond et minéral, un excellent Vin de Paille et deux Kortos blanc et rouge.

Le premier Chardonnay

Non loin de là, à la Maison viticole Schmit-Fohl, Nicolas et Mathieu Schmit ont repris cette année le domaine familial (12ha), mais la conversion bio est une idée de leur père qui fut aussi le premier à planter du Chardonnay en 1985. Le Crémant représente 30 % des vins du domaine qui produit aussi de beaux vins tranquilles.

Le vin-signature de la maison est le Chardonnay Ahn Vogelsang, élégant et fruité, et la "Sélection SF" propose quelques vins haut de gamme, élaborés uniquement les bonnes années et destinés à la gastronomie. Le Pinot noir SF 2020 est opulent et richement bâti, avec de savoureuses notes de fruits rouges (framboise surtout) et une touche de bois. Et le Riesling Wormer Koeppchen 2019 sera parfait pour vos plateaux de fruits de mer. De belles réussites.

La perfection du Riesling

Depuis 1988, Abi Duhr produit au Château Pauqué à Grevenmacher des Rieslings d’une qualité rare qu’il fait vieillir quelques années avant de les sortir. Aujourd’hui, il exploite 2,5ha en biodynamie sur les 10 de son exploitation. Sa fille Laurence l’accompagne depuis trois ans. Difficile de présenter sa vingtaine de vins, tous formidables, mais s’il fallait en retenir trois, ce serait le Riesling Paradäis 2019 et son nez exubérant, sa bouche d’agrumes et sa finale saline entêtante, le Pinot gris Schengen 2019, gras et structuré, et Clos du Paradis 2018, un 100 % Auxerrois, d’une rare profondeur, avec une étrange finale d’épices exotiques. Top.

Infos : www.visitluxembourg.com