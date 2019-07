Je vous ai déjà parlé, dans ces colonnes, du fascinant Evan Triantopoulos et de son fameux Gril aux Herbes de Wemmel.

Venu de son Péloponnèse natal en 1960, le bonhomme est entré en cuisine comme certains entrent en religion. Passé dans les brigades des plus grands, de Raymond Oliver à Joel Robuchon en passant par Alain Ducasse et, chez nous, par Willy Slavinsky, Eddy Van Maele, Michel Haquin et Michel Beyls, il a réussi à faire de sa maison une des adresses les plus échangées entre connaisseurs.

(...)