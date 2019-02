Après Jean-Philippe Colmant et Koen Roose en 2000, et Joris van Almenkerk l’année suivante, Jan Oprins est le quatrième Belge à tenter l’aventure viti-vinicole sud-africaine. Horticulteur très connu en Flandre et leader mondial de la multiplication des bambous, Jan Oprins a découvert l’Afrique du Sud en 1994, juste après l’élection de Nelson Mandela, lors d’un voyage d’affaires. "J’ai participé à diverses réunions où nous étions blancs et noirs à la même table, se rappelle-t-il, j’ai alors vraiment compris que l’on avait besoin de chacun pour développer le pays."