Moins de soleil, moins de chaleur et moins d’énergie. Cela vous dit certainement quelque chose ? Heureusement, vous pourrez, avec les bons conseils, donner un coup de pouce à votre immunité. Ingérer suffisamment de vitamines et de minéraux sans prendre de compléments alimentaires ? C’est possible !

La bonne saison

Votre corps a-t-il besoin de compléments alimentaires pour rester en bonne santé ? En réalité, non. Et, ce même pas en hiver ! Notre alimentation comprend suffisamment de nutriments pour maintenir notre corps en bonne santé. Le problème est que les aliments dans les rayons des magasins contiennent de moins en moins de substances nutritives. Ils ont souvent déjà subi trop de transformations ou n’arrivent pas dans notre assiette à la bonne saison.

Le conseil kiwi de notre rédaction : Comme les kiwis de Zespri sont cultivés dans le monde entier, vous profitez toute l’année de kiwis qui regorgent de nutriments.

Un apport en vitamines

Notre corps produit lui-même certaines vitamines et minéraux, mais nous en retirons la plupart de notre alimentation. En hiver, on constate souvent une carence en vitamine C. Cette vitamine est particulièrement importante, mais notre corps ne la produit pas lui-même. Besoin d’un bon conseil ? Variez suffisamment votre alimentation avec des légumes et des fruits. Rayon légumes, le poivron rouge est très performant, rayon fruits, le kiwi fait partie des meilleurs.

Le conseil kiwi de notre rédaction : Parmi les différentes sortes de fruits, les oranges sont aussi très populaires, mais notez que proportionnellement, elles renferment en réalité moins de vitamine C que les kiwis. Le kiwi vert contient 88 milligrammes de vitamine C par 100 grammes et le kiwi jaune contiendrait même 152 milligrammes de vitamine C par 100 grammes ! C’est presque 3x plus que les oranges.

Un aliment à la valeur nutritionnelle élevée

On parle beaucoup de la vitamine C durant les mois d’hiver, mais cela ne s’arrête évidemment pas là. Parmi d’autres carences fréquentes, retenons celles du groupe vitaminé B, celles en magnésium, en fer et en zinc. Ces vitamines et minéraux contribuent tous au bon fonctionnement de notre système immunitaire. La solution ? Opter pour des produits avec une valeur nutritionnelle élevée.

Le conseil kiwi de notre rédaction : Bonne nouvelle ! Un kiwi renferme 16 vitamines et minéraux essentiels : fibres, calcium, fer, magnésium, potassium, zinc, vitamine C, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), niacine, acide pantothénique, pyridoxine (vitamine B6), folate, vitamine B12, vitamine A et vitamine E.

Sortir fait du bien

Toutes les carences ne se résolvent pas par l’alimentation. Notre corps produit, par exemple, lui-même de la vitamine D, mais pour ce faire, il a besoin des rayons du soleil. Sortir une vingtaine de minutes en hiver suffit en réalité déjà, mais laissez vos gants et votre bonnet à la maison. Votre peau sera ainsi suffisamment exposée au soleil.

Le conseil kiwi de notre rédaction : Fournir de l’énergie à votre corps avec un kiwi après une dose d’exercice ? Lisez sur le site Internet de Zespri cinq idées inspirantes qui vous reboosteront.

