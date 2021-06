Voilà une des meilleures méthodes traditionnelles d’Italie (pour les puristes italiens « Metodo Classico ») qui n’a pas à rougir des Champagnes millésimés ou des Franciacorta de Lombardie. Par ailleurs, le nom de cette Cuvée « BOLLA CIAO » joue en jeu de mot avec le célèbre chant du partisan « BELLA CIAO » révélé aux jeunes génération grâce à la série « La casa de papel ». Une sorte de chant qui revendique la résistance des grandes bulles d’Italie face à la Champagne ! Cette petite et prestigieuse appellation Alta Langa du Piémont culmine à plus de 600 mètres d’altitude sur les hautes de la région des Langhe. Les cépages obligatoires sont ceux du champagne. Cette sélection des meilleurs pinot noir et chardonnay plantés sur des terroirs calcaires après avoir été vinifié selon le process champenois vas reposer sur ces lies au minimum 40 mois avant dégorgement. Le résultat qui s’en suivra sera exceptionnel ; un bouquet frais aux saveurs de miel, de pêche blanche et brioche. La bouche est délicate avec une longue finale. Parfait à l’apéritif ou sur un risotto aux cèpes. C’est la propriété de la célèbre Maison Fontanafredda qui fut créée en 1854 par le premier roi d’Italie, Vittorio Emanuele II, avant de devenir la propriété de la première banque d’Italie, La Monte di Paschi di Siena. Cette maison de prestige est reconnue dans le monde entier comme un des meilleurs ambassadeurs du vignoble piémontais. Sa cave unique s’inscrit comme pionnière dans l’histoire du Barolo et pour les bulles de l’appellation Alta Langa. Fontanafredda peut offrir, grâce à ses vignobles et sa longue tradition, une gamme complète de vins piémontais de haute qualité élaborés dans le souci de préserver la nature (en conversion bio, usage limité des sulfites durant la vinification). Depuis 2008, le créateur d’Eataly, M. Farinetti, célèbre porte-parole du mouvement « Slow Food », en est le propriétaire. Elle a été élue meilleure cave d’Europe en 2018.

