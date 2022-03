En cette période entre matins encore froids et journées plus douces, annonciatrice du printemps, on attrape encore vite des rhumes et autres maux de gorge. Mais il est possible d’aider le corps à se défendre grâce aux vitamines. Elles permettent de booster le système immunitaire naturellement. Et on en trouve dans l’alimentation variée bien évidemment. Robert Nahmani, diplômé de la faculté de pharmacie de Paris, un fondateur des Laboratoires Bio-Recherche Paris est l’un des pionniers de la recherche sur les antioxydants et le vieillissement cellulaire. Il fait le tour des vitamines les plus utiles.