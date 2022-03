Préparer à manger quand on a une vie active, des enfants, une famille, des horaires à tenir, ce n’est pas toujours une partie de plaisir. Et cela se termine souvent en spaghetti bolo avec sauce toute prête ou une soupe et une tartine pour les plus paresseux qui se soucient cependant de leur consommation de légumes !

Il existe cependant de plus en plus de produits frais et bons qui permettent de gagner du temps, tout en proposant un bon apport nutritionnel et du goût.

1. À tester, les nouveautés de Delhaize qui propose des pâtes et du riz, mais composés exclusivement de légumes 100 % frais : on aime les spaghettis de courgette ou tricolores, le riz de chou-fleur et le riz de brocoli. Des substituts aux glucides tout prêts qui se cuisent en quelques minutes. Chouette aussi, les feuilles de lasagne au potiron et les frites de patate douce sont également disponibles dans les frigos du rayon fruits & légumes. (Entre 1,89 € et 3,09 €).

2. On connaissait déjà le goût riche en bouche de la sauce tomate maison think tomato, une marque belge déjà bien connue. Désormais, on peut trouver une sauce à base de tomates cultivées en Belgique et de ricotta artisanale de Berloumi. À préparer avec des pates complètes (6.80 €).

3. La feta. Le fromage de brebis caillé à avoir tout le temps au frigo. Cela se conserve très longtemps et cela donne un goût incroyable aux légumes cuits comme aux salades crues ! (Feta AOP Carrefour, 2.01 €)

4. Un petit apéro avant de passer à table ? Essayez les graines de nénuphar soufflées ! Appelées Karma chez Oil & Vinegar

Sans gluten, végétalien, sans sucres raffinés ajoutés, c’est une alternative saine au pop-corn ou aux chips grâce à sa faible teneur en graisses 2,95 €/25 g).

5. C’est la grande tendance du moment : les bouillons d’os que l’on peut faire soi-même, c’est plein de bons minéraux et de vitamines. Un petit nouveau arrive sur le marché, le Brothway. Tout est d’origine belge, on y retrouve des protéines et du collagène. Bio Beef, Thaï Chicken ou Nordic Lobster, 5 recettes sont à découvrir, 3,50 €.