Parmi les cuisines extrême-orientales, celle originaire de Thaïlande est sans aucun doute une de celles qui me parle le plus… À la fois parfumée et généreuse, cette manière d’envisager l’art de manger présente la caractéristique d’être aussi gourmande que saine. Cette tradition, Michel De Bloos l’a découverte au cours de multiples séjours professionnels dans ce que l’on appelait autrefois le Royaume du Siam.

À l’époque propriétaire d’une chaîne de centre de développement photographique, ce dynamique entrepreneur a eu, au départ, l’idée de lancer chez nous une chaîne de restauration rapide précisément basée sur la cuisine thaïe. Un peu en avance sur son temps, et associé à des partenaires manquant à l’époque de vision, notre homme a depuis lors largement affiné son concept en créant une formule aujourd’hui bien achevée et dont le succès confirme la pertinence : le Thai Café.

Aujourd’hui associé avec Angel Zhen, une dynamique jeune femme arrivée en Belgique depuis sa Chine natale et ayant collaboré avec Michel De Bloos dès le début de l’aventure, celui-ci peut se vanter d’une réussite évidente. Avec aujourd’hui pas moins de 14 Thai Café dans tout le pays, il a effectivement réalisé une remarquable performance commerciale.

Les raisons de ce succès ? Précisément de ne pas proposer du fast-food mais bien, dans un esprit de chaîne en termes de gestion, une série d’enseignes ayant chacune leur personnalité tout en bénéficiant d’une force de frappe économique évidente. Que ce soit en termes de décor ou d’offre gourmande, chacune des adresses donne l’impression d’être une entité à elle seule, avec autant de constance dans la qualité que dans le service.

Reposant sur le savoir-faire de cuisiniers pour la plupart originaires de Thaïlande, Thaï Café propose un bel aperçu de l’ensemble des recettes de cette cuisine si attachante et ceci à des prix on ne peut plus raisonnables. Ainsi, lors de mon passage de jeudi, dans le restaurant installé dans le centre commercial "Docks Bruxsel" au début du boulevard Lambermont, j’ai une fois de plus fait un excellent déjeuner, aussi généreux que plein de saveurs.

Ainsi, après un succulent "thé glacé maison" (4 €), ma compagne et moi nous sommes partagés, pour commencer, un "luam mit" (assortiment de deux pièces de chacune des six entrées croustillantes de la carte (22€), ainsi qu’un assortiment de dim sum comprenant, pour sa part, deux pièces de chacune des six entrées vapeur suggérées à cette même carte (18 €).

Après cette entrée déjà copieuse, alors que ma moitié avait opté pour un excellent Tom kha kai (potage de poulet au lait de coco et galanga - 8 €), j’avais opté pour un irréprochable Tom yam koong (bouillon relevé de scampis parfumé à la citronnelle - 9 €).

Inutile d’écrire qu’après cette déjà gargantuesque mise en train, nous avons tous les deux eu un peu de mal à terminer nos plats, à savoir, pour ma petite camarade, un pourtant délicieux chu chi (variété de curry rouge plus relevé que le classique et, pour l’occasion, de bœuf (15 €) et, pour ma part, un tout aussi savoureux khao pad kapao (riz sauté aux légumes et haché de poulet au basilic thaï - 15 €).

Alors, arrosé de Singha (une excellente pils thaïlandaise - 4 €), voici donc un très agréable repas d’un excellent rapport qualité prix, d’autant que nous avions eu les yeux plus grands que le ventre et que, si nous nous étions un peu modérés, nous nous en serions sortis à encore meilleur compte ! Par exemple en optant pour l’imbattable lunch à 15 € (une entrée et un plat à choisir à la carte).

Inutile de préciser enfin que l’enseigne propose toutes ces petites merveilles aussi bien à emporter qu’en livraison (propres ou via les plates-formes classiques), présentées dans de géniaux contenants consignés remarquablement écoresponsables, comme le sont d’ailleurs la plupart des approvisionnements de la maison. Ainsi, même les légumes typiquement thaïs sont le produit de maraîchers bien de chez nous !

Thai Café Ma Campagne - Fort Jaco - Stockel - Docks Bruxsel - Tirou (Charleroi) - Genval - Grands Prés (Mons) - Forest - Alsemberg - Quartier Bleu (Hasselt) - Knokke - Malines - Waterloo - Nivelles. Toutes les coordonnées sur www.thai.cafe